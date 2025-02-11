ＪＲＡは２月１１日、村山明調教師＝栗東＝が今年３月４日で勇退することを発表した。現在は５３歳で定年引退まで１７年近く残しながら、突然の勇退となった。１９９０年に騎手としてデビューすると、２００７年の引退までに重賞２勝を含む２１８勝を挙げた。２００８年に調教師免許を取得し、同年９月に初出走。２度のフェブラリーＳ・Ｇ１（２０１４＆１５年）など史上最多のＧ１級競走１１勝を挙げたコパノリッキーや、元騎