国民民主党の玉木雄一郎衆院議員が10日、柏崎刈羽原発を初めて訪れ安全対策設備などを視察しました。2月10日、柏崎刈羽原発を視察した国民民主党の玉木雄一郎衆院議員。7号機原子炉建屋を訪れ、事故発生時に水素爆発を防ぐための設備など、原子炉建屋内の安全対策設備についての説明を受けました。去年11月には石破首相に対して原発の立て直しや新増設の必要性などエネルギー政策についての提言を行った玉木議員は視察を終え