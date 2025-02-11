フリーアナウンサー・高橋真麻（43）の父で俳優の高橋英樹が10日、ブログを更新。「今日は私の81歳の誕生日です」と報告し、元俳優の妻・美恵子さん、愛犬・プッチとの“家族ショット”を披露した。【写真】「81歳に見えない若々しさ」「ステキな笑顔」妻＆愛犬との“家族ショット”散歩に出かける様子をとらえたプライベートショットで、ラフな笑顔からは幸せがにじみ出ているよう。2人の孫からも祝福を受けたそうで「孫ちゃ