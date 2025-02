「Future You」はMITメディアラボが開発したAIツールで、ユーザーが80歳の自分とチャットができるというものです。The Wall Street Journalの記者であるハイジ・ミッチェル氏が、このFuture Youを体験したレポートを公開しています。AI Let Me Talk to My 80-Year-Old Self. Here’s What I’ve Learned. - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/ai-tool-conversation-older-self-future-2abb3cc9Future Youは、MITメディアラボのポスト