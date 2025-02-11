ロゼットは3月17日、95年以上続くロングセラー洗顔ブランド「ロゼット洗顔パスタ」より、数量限定で「ロゼット洗顔パスタ グリーンティーの香り」を発売します。■数量限定！清々しいグリーンティー香る「ロゼット洗顔パスタ」同商品は、春から初夏にかけての気温の上昇や紫外線量の増加によって目立ち始めた毛穴の開き、肌のザラつきなどにアプローチする毛穴対策洗顔料。宇治抹茶パウダー*1やチャ葉エキス*2、リンゴ果実エキス