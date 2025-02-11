P＆Gジャパンは2月15日、世界売上 No.1*1女性用シェーブケアブランドのジレットヴィーナスより、簡単収納で持ち運びができるケース付きのカミソリ「ヴィーナスつるすべ肌 ケース付ホルダー」を発売します。また、すべすべ肌＆うるおい肌を実現する3枚刃モデル「ヴィーナスすべすべ肌ホルダー（2月15日発売）」と「ヴィーナスうるおい肌スミレの香りホルダー（3月29日発売）」も発売します。*1世界29ヶ国カミソリ市場内売上。2020年