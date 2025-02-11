「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C42FL1（シャープ）2位REGZA43M550M（TVS REGZA）3位REGZA50M550M（TVS REGZA）4位REGZA55Z870M（TVS REGZA）5位REGZA55M550M（TVS REGZA）6位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）7位REGZA55X8900L（TVS REGZA）8位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）9位REGZA