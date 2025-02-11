米カリフォルニア州で、山火事のため避難していた住民が自宅に戻ったところ、床下にアメリカクロクマが住み着いているのを発見した/From California Department of Fish and Wildlife（ＣＮＮ）山火事で大きな被害が出た米カリフォルニア州南部のロサンゼルス地域で、避難していた住民が自宅に戻ったところ、予想外の住人が床下にすみついているのを発見した。同州アルタデナに住むサミー・アービッドさんが自宅の床下で発見したの
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