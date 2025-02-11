À¡ÅÄ°½Çµ¤¬¡¢2·î7Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖBOMB¡×3·î¹æ¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ À¡ÅÄ°½Çµ¡ÖBOMB¡×3·î¹æ¸ÂÄêÈÇÎ¢É½»æ     ¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏÀ¡ÅÄ°½Çµ 2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¸°¦¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬2·î26Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¤Î¥Ü¥àÆÈÀêÀè¹Ô¥°¥é¥Ó¥¢¡£¥Ü¥à¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤¿¸Â³¦¥®¥ê¥®¥êÏª½Ð¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î2²ñ¾ì¤ÇËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤â¡£   ¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï½½Ì£ ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤Î