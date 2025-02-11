建設技術研究所（9621、東証プライム市場）。河川・道路に強みを持つ、建設コンサルタント上位。【こちらも】通期上方修正/トップ人事発表の武田薬品を、どう読むか企業収益動向、ましてや建設関連となると2020年度の確認は割愛しがち。私ばかりではないのではないか・・・。が建設技研の場合はむしろ2020年12月期こそ、その強さを確認させてくれる。この期は「4.1％増収、19.2％営業増益、45円配」。が決算書類を引っ張り出