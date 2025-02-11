衆院選で躍進した国民民主党がきょう午後、都内で党大会を開催します。夏の参院選に向け、さらなる党勢拡大を目指す考えですが、「103万円の壁」をめぐる協議など課題も山積しています。国民民主党は午後の党大会で2025年度の活動方針を採択する予定です。去年の衆院選で議席を伸ばした国民民主党は夏の参院選に向け、引き続き「手取りを増やす」政策を最重要課題と位置づけ、さらなる党勢拡大を図りたい考えです。ただ、重点政策