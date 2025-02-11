記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、中国の人工知能（AI）企業ディープシーク（DeepSeek）が無料で商用利用できる高性能なオープンソース大規模言語モデルをリリースし、国際的な関心を集めていることに関し、中国はAIの包摂的な発展を積極的に推進し、オープンソースのAI技術を提唱していると表明した。郭氏