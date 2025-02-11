８日、海南省三亜市で現地の観光関連企業と共に日本向け観光プロモーションイベントを開催した日本の観光視察団。（三亜＝新華社配信）【新華社海口2月11日】日本の観光業界や大手メディアの代表20人余りが3日、中国海南航空の東京（成田）発海口行き就航第1便で海南省を訪れ、8日間の日程で同省内の魅力を探る視察の旅を行った。視察団は、同省の海口市や瓊海（けいかい）市、陵水リー族自治県、保亭リー族ミャオ族自治県、