【ブンデスリーガ】キール 2−2 ボーフム（日本時間2月9日／ホルシュタイン・スタディオン）【映像】町野修斗、相手をおちょくる“超絶テクニック”キールに所属する日本代表FW町野修斗が超絶テクニックでファンを魅了した。相手の頭の上にボールを通す“シャペウ”を披露すると、スタジアムからはどよめきが起こっている。日本時間2月9日、ブンデスリーガ第21節が行われ、キールはボーフムを本拠地に迎えた。ベンチスタートだった