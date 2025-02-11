絵画やアニメなど、別府大学の学生の作品が並ぶ卒業制作展が、11日から大分県立美術館で始まりました。 【写真を見る】別府大学芸術表現コースの卒業制作展絵画や服飾デザインなど、力作34作品を展示大分 別府大学国際言語・文化学科の芸術表現コースでは毎年この時期に卒業制作展を開催しています。 県立美術館で11日から始まった卒業制作展には、中国人留学生7人を含む4年生27人の34作品が並んでいます。卒業