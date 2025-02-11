俳優の高知東生（６０）が「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。財務省の職員が不正薬物の密輸事件の個人情報を紛失したというニュースに反応した。同省の関税局調査課の職員が不正薬物の密輸事件の容疑者など計１８７人の氏名や住所などが記載された書類を紛失したことを１０日明らかにした。職員は横浜市内で飲酒し帰宅後、書類やノートパソコンが入ったかばんを紛失したことに気づいたという。このニュースに高知は「財務省が不