タイ・バンコクに2025年の第2四半期、『ジュラシック・ワールド』シリーズのイマーシブ・アトラクション「ジュラシック・ワールド： エクスペリエンス」が誕生する。米が伝えている。 イマーシブ・アトラクションとは、観客が物語の登場人物となって没入感ある体験ができるエンターテイメント。独立型施設としては、本企画が東南アジアでシリーズ初となる。 本施設はNBCユニバ&#12540