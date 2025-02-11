【モデルプレス＝2025/02/11】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗が、10日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。藤澤が“ちびっ子”からの質問に答える場面があった。【写真】ミセス大森の匂わせ投稿◆Mrs. GREEN APPLE、ちびっ子からの質問に回答この日の放送では「ちびっ子Q＆A