佐賀県唐津市で9日に開かれた「第65回唐津10マイルロードレース大会」（唐津市、佐賀陸上競技協会主催、西日本新聞社など後援）には、国内の有力選手や高校生ら計500人が出走した。時折雪がちらつく中、市陸上競技場を発着点に国特別名勝「虹の松原」などを巡る平たんなコースで、スピード感あふれるレースを展開。県勢も、鳥栖工業高の活躍などで大きな存在感を示した。一般男子10マイルは、トップから13位までが47分台でゴー