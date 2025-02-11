長崎県教育委員会は10日、2025年度公立高校入試一般選抜の志願状況を発表した。全日制は定員7372人に対して5953人が志願。志願倍率は0・81倍だった。最も倍率が高かったのは、長崎西普通科理系コースの2・2倍。次いで長崎工建築科の1・6倍。長崎北陽台文理探究科、大村文理探究科、大村工機械システム科（いずれも1・5倍）と続いた。全日制の定員割れは45校87学科・コースだった。試験は18、19日に実施。合格発表は3月5日。