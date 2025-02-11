５年前、神戸市長田区のビルが全焼し男性が死亡した火事で、警察は殺人と放火の疑いで７０歳の男を逮捕しました。殺人と現住建造物等放火などの疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区の建築設備業・泰川重司容疑者（７０）です。警察によりますと、泰川容疑者は２０２０年１１月、神戸市長田区の雑居ビルの２階の事務所に火をつけ、３階にいた中島義孝さん（当時５８）を急性一酸化炭素中毒で死亡させた疑いなどが持たれていま