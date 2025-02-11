日本を旅行していたところ、山の中で遭難した１０代が韓国警察官の素早い対応で無事救助された。​１１日、聯合ニュースの取材によると、ソウル広津（クァンジン）警察署九宜（クイ）交番所属のチェ・ハンリョル警部は４日午後６時ごろ、行方不明届を出した。修学能力試験（大学入試）が終わった最近、一人で日本旅行に行ったＡさん（１９）が、兵庫県神戸市の摩耶山に登っていたところ、道に迷ったという内容だった。真冬の