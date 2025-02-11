ポッドキャスト進行者やティックトック（ＴｉｋＴｏｋ）・ユーチューブ（ＹｏｕＴｕｂｅ）インフルエンサーのホワイトハウス入りが本格化しようとしている。ドナルド・トランプ米国政府がニューメディアのホワイトハウスへの出入りおよび取材を許可して以来、９日で１万件余りを超える応募が集まったとウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が９日（現地時間）、伝えた。ニューメディア席の新設は先月２８日、キャロライン・