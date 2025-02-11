倉敷市の住居に侵入し、室内にあったポーチなどを盗んだとして、男2人がけさ（11日）逮捕されました。 住居侵入、窃盗の容疑で逮捕されたのは、住居不定で自営業の男（31）と岡山市北区に住む自営業の男（31）です。 警察によりますと、2人は去年10月23日に倉敷市の会社員（54）の自宅に侵入し、室内にあったポーチ2個など11点（時価合計32万円相当）を盗んだ疑いです。 31歳の男は、去年10月、高梁市内にある金融