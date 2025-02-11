2月7〜9日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、塚原あゆ子監督×坂元裕二脚本のオリジナルラブストリーリー『ファーストキス 1ST KISS』が、初週金土日動員17万4000人、興収2億5400万円を記録して初登場1位に輝いた。【写真で見る】2月7〜9日の全国映画動員ランキング第1位〜第10位まで！2位は、ドリームワークス・アニメーション30周年記念作品『野生の島のロズ』が、初週金土日動員12万2000人、興収1億7000