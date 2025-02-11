国際卓球連盟（ITTF）は11日、2025年第7週の世界ランキングを発表した。近年の卓球界を支える主要メンバーが名を連ねるなか、7位に浮上したのが蒯曼（中国）。「シンガポールスマッシュ2025」での活躍が光った21歳のサウスポーに熱視線が注がれている。 ■大藤、伊藤を上回りトップ10入り 世界ランキング1位を維持した孫穎莎（中国）や2位の王曼碰（中国）、シンガポールスマッシュでベスト