愛知県西尾市のスーパー『フィールAELU(あえる)』で、2月6日まで販売された「ちりめんじゃこ」に「フグ」が混入した可能性があるとわかり、県が購入客に対して注意を呼びかけています。愛知県によりますと、西尾市矢田のスーパー『フィールAELU』で、2月4日から6日まで販売された「ちりめんじゃこ」あわせて24パックに「フグ」が混入した可能性があるということです。7日にちりめんじゃ
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