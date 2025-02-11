愛知県西尾市のスーパー『フィールAELU(あえる)』で、2月6日まで販売された「ちりめんじゃこ」に「フグ」が混入した可能性があるとわかり、県が購入客に対して注意を呼びかけています。愛知県によりますと、西尾市矢田のスーパー『フィールAELU』で、2月4日から6日まで販売された「ちりめんじゃこ」あわせて24パックに「フグ」が混入した可能性があるということです。7日にちりめんじゃ