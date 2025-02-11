バッグ＆ラゲージブランド・ace.（エース）の人気ビジネスリュック「ガジェタブルWR」に、これまで寄せられたユーザーレビューをもとに改良された最新モデル「ガジェタブル WR2」が新登場！水の侵入を防ぐファスナーやポケット、左右どちらからも取り出しやすいクイックポケット、位置調節部の見えにくいサイドチェストベルトなど、ユーザーの「これ欲しかった！」という機能をギュッと搭載。もちろん、従来の「ガジェタブルWR」の