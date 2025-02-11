海外の富裕層の多くが、子息をスイスのボーディングスクールに留学させている。世界中の「特権階級」の子どもたちと寝食を共にして学ぶため、卒業後に世界中に広がる人脈が大きな財産になるからである。さらに、学校での食事も“国際的”な内容になっており、ある学校では意外な日本料理が人気になっている。そんなスイス留学での食事情について、スイス留学専門家の田山貴子氏に話を聞いた。富裕層の子息が世界各国から集まってい