明治と全日本空輸（以下、ANA）は、コラボレーション企画として、2月14日のバレンタインデーに、ANA国内線・国際線（日本発のみ）の機内でANAオリジナルデザインの「明治 ザ・カカオ ナッティカカオ」を提供する。今回の企画ではメイジ・カカオ・サポート（メイジ・カカオ・サポートは、2006年に始まった明治独自の「カカオ農家支援活動」）を通じて農家支援を実施した地域で生産されたベネズエラ産のカカオ豆を使用し、ナッツのよ