タレントの小倉優子（41）が10日、自身のインスタグラムを更新し、番組で着用した制服姿を披露した。【写真あり】「41歳に見えない！」制服姿の小倉優子小倉は『呼び出し先生タナカ』（毎週月曜後7：00）放送中に「「呼び出し先生タナカ」出演中です！」と投稿。ブレザー×チェックスカートにハイソックスを履いた自撮り制服ショットを公開した。この投稿には「ガチで高校生に見える」「違和感がない」「まだまだ着れる〜