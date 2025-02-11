京都の魅力はその美しい景観や歴史ある街並みだけではありません。2023年5月にオープンした「Maison TANUKI」では、古き良き京町家をリノベーションした趣のある空間で、アフタヌーンティーや夜パフェが楽しめます。一歩足を踏み入れれば、そこは特別な時間を過ごせるスイーツサロン。その魅力をたっぷりご紹介します！ 懐かしさと新しさが調和する「Maison TANUKI」 「Maison TANUKI」は、京都