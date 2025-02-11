橋本環奈に似ていると話題のインフルエンサー・なっちー（24）が、プロ野球「横浜DeNAベイスターズ」の度会隆輝選手（22）との交際を報告した。【映像】橋本環奈にそっくりと話題のなっちー（複数カット）2024年2月にアイドルグループ「TiiiMO」を卒業したなっちー。Instagramでは、ハワイのビーチで撮影したセクシーショットや、「好きな食べ物はチョコです 笑」とコメントしたお茶目な写真をアップしており、「橋本環奈そっ