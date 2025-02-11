「プードルトランスパラントn M」資生堂のグローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、しっとりと溶け込むように肌色と調和しながら、内面から透き通るような輝きを放つ肌に仕上げるトリートメントフェイスパウダー「プードルトランスパラントn M」（全4品）を3月21日から発売する。特長は、トランスルーセントフィルター処方によって、内側から輝くような透明感の高い仕上がりと、フィット感が高くなめらかな