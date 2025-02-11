カルロ・アンチェロッティ監督が率いるレアル・マドリーは現地時間２月11日、チャンピオンズリーグのノックアウトフェーズ進出を懸けたプレーオフ第１戦で、マンチェスター・シティと敵地で相まみえる。両者は昨季に準々決勝で対戦。その際は２戦合計４−４で、PK戦までもつれ込んだ末に、最終的に史上最多を更新する15度目の優勝を果たすマドリーが勝利した。アンチェロッティ監督は、シティ戦に特別な思いを抱いているよう