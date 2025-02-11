きょう11日（火）は寒気が残る影響で、山陰から北陸、北日本日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。その他の地域は晴れる所が多く、この時季らしい寒さとなりそうです。あす12日（水）になると低気圧や前線が西から近づき、夜には低気圧が日本海に進む見通しです。低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込むため、西日本は広い範囲で雨が降り、東日本から北日本でも山沿いや北海道を除き雨が主体で降るでしょう。関東では日中は