（宮永キャスター）「北海道は冬のお祭りシーズン真っ盛りですね。札幌にも海外そして道外から大勢のお客さんが詰めかけています。今回は道民の皆さんがオススメする観光地について伺います。私は札幌市内にありながらのんびりできる定山渓がオススメですけれども、皆さんはどうでしょうか」『道民がオススメする道内“冬の観光地”は？』（宮永キャスター）「きょうはお買い物？」（石狩市在住）「さっぽろ雪ま