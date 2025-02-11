ＪＲＡは２月１１日、村山明調教師＝栗東＝が今年３月４日で勇退することを発表した。２００８年に調教師免許を取得し、同年９月に初出走。フェブラリーＳ・Ｇ１を３度（１２年テスタマッタ、１４＆１５年コパノリッキー）制するなど、現在までＪＲＡ重賞１２勝を挙げている。ＪＲＡの通算勝利数は３０７勝。また、大塚海渡騎手＝美浦・フリー＝、白浜雄造騎手＝栗東・フリー＝、鈴木慶太騎手＝美浦・小西一男厩舎＝が２月２