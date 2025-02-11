この漫画は、著者・じむ(＠jim.0384)さんによる、ママ友トラブルを描く作品。自信過剰で常に相手より上に立ちたい女性・めめちゃんママが、娘の言葉をきっかけにマウントママを卒業するまでを描いています。めめちゃんから「ママが自慢したいだけのパーティーはやめたら？」と指摘されたママ。すると「自分が人気者だから自然と人が集まった」と反論。めめちゃんもあまりに自信過剰なママに呆れ顔です。『マウントママ