12日にメジャー8年目のキャンプイン、2年ぶりの二刀流復活が期待されているドジャース・大谷翔平は11日（日本時間12日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で移籍2年目のキャンプ初日を迎える。2年ぶりの二刀流復活が期待される2025年、大谷には5つの“疑問”がある。これまでの大谷やデーブ・ロバーツ監督ら首脳陣のコメントから紐解いていきたい。まずは、やはり『二刀流の運用法』だ。ブランドン・ゴームズGMは昨秋から6人