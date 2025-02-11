元女優で美容家の君島十和子さんの娘で、元宝塚歌劇団の君島憂樹さんが１１日までに自身のＳＮＳを更新。バレンタイン・イベントのオフショットを公開した。憂樹さんはインスタグラムに「２月９日皆様のおかげで無事にＶＡＬＥＮＴＩＮＥＰＡＲＴＹを終えることができました。寒い中足を運んで下さった皆様、お心を寄せてＤＭを下さった皆様、ご尽力頂いた皆様、本当にありがとうございました」と記し、レース柄のドレスを