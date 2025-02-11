三浦監督と写真に収まる開幕投手の東（右）＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの三浦大輔監督は、今季の開幕投手を昨季２年連続となる２桁勝利を挙げた東克樹投手（２９）に決めたと発表した。東が開幕投手を務めるのは２年連続３回目。２０２３年に最多勝、最高勝率の２冠に輝き、２年ぶりに開幕投手を任された昨季は球団では５６年ぶりの開幕８連勝を記録するなど１３勝４敗、防御率２・１６だった。日本シリーズでは左太