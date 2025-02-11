マラソン界のレジェンド・瀬古利彦さんが１０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演し、３８年前に暴漢に殴られた“事件”の顛末を明かした。この日、青学大の原晋監督の持ち込み企画「ＲＵＮＲＵＮ愛好会」のメンバーとして、高橋尚子さん、福士加代子さんと登場した瀬古さん。都内のおすすめランニングコースを聞かれた高橋さんが「代々木公園」を挙げると瀬古さんは「昔、走った。死ぬほど走