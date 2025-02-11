この漫画は、ずん(@hananiarasino99)さんがクセのある夫と出会い、結婚～出産までの期間にたくさんの波乱万丈を乗り越えたお話です。ずんさんの写真を見て立候補してくれたのが、将来ずんさんの夫となる男性でした。どんな出会いになるのでしょうか。『うちの夫にゃクセがある』第2話をごらんください。 ©hananiarasino99 ©hananiarasino99 ©hananiarasino99 ©hanania