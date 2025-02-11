ソフトバンクの上茶谷大河投手（28）が11日、キャンプ地・宮崎を離れ、福岡県筑後市でのリハビリ組に合流した。右肘違和感のため。上茶谷はキャンプ序盤からノースロー調整を続けていた。代わってA組（1軍）には2年目の村田賢一投手（23）が合流した。また、B組（2軍）にはイヒネ・イツア内野手（20）と育成の藤田淳平投手（24）が合流した。