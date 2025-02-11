真宗大谷派（本山・東本願寺）が運営する僧侶養成機関「大谷専修学院」（京都市山科区）の指導主事（４０）と指導（４９）の２人が、同意なく配置転換を命じられたのは不利益だとして、宗派を相手取り、地位保全の仮処分を地裁に申し立てた。２人と弁護士らが１０日、記者会見で明らかにした。大谷派は今春の学生募集の中止も決めており、２人はその撤回も求めている。申立書などによると、昨年９月１日付で、２人に学院外へ