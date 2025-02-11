「折田氏の発言と斎藤知事の認識には“大きな乖離”がある 」──昨年11月に行われた兵庫県知事選挙において、斎藤元彦・兵庫県知事（47）に浮上していた公職選挙法違反の疑い。2月7日、兵庫県警と神戸地検は折田楓氏（33）が社長を務めるPR会社「merchu」ほか、複数の関係先に家宅捜索を行った。【写真】慶應SFC時代の折田氏のギャル写真。親友の現・女子アナとのプリクラ写真も大手紙社会部記者が解説する。「捜査関係者によれ