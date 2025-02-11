父親が投稿した一家の食卓風景がネット上で注目を集めています。「長男が『めっちゃ埼玉！』と叫んだので何事かと思ったら夕飯のトンカツがめっちゃ埼玉県だった！」。公開した写真には、サクッと揚がったトンカツが1枚。じっくり見ると、埼玉県の形にそっくりです。【写真】「めっちゃ埼玉！」長男の視線の先には…（実際の写真）父親、子どもの瞬発力と柔軟性に「さすが」投稿したお父さん「ささPDC143」さん（@sasapdc143）