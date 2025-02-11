鈴木保奈美の娘役として『プライベートバンカー』（テレビ朝日系、木曜午後9:00）で連ドラデビュー。だんご屋の一人娘を演じる秋好美桜（19）の素顔は、グランプリ賞金1000万円の一部で革ジャン購入予定のロッカーだった。【写真】ロック好きの秋好美桜有名アーティストのファッションに芸能活動スタートのきっかけは、2024年に行われた次世代スター発掘オーディションでのグランプリ受賞。受賞会見の場では賞金の使い道を聞かれて