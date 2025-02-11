この漫画は、あい(@Ai)さんのフォロワーであるあかねさんが経験した友達関係について考えさせられるエピソードです。親友のマキさんは、彼氏との旅行という理由で結婚式をドタキャン。さらにマキさんは、別の友人たちに、自分に都合のいいようにうそを並べていました。それによってあかねさんは、悪者になっていたのです。そのことを知ったあかねさん。友人のさとみさんに相談したところ激怒し、ドタキャンした時のマ